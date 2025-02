L’Inter in battaglia senza tifosi, il video fra protesta e bagno di folla. E per Inzaghi arriva un annuncio

L’Inter parte per Torino, senza i propri tifosi: la protesta da parte del cuore caldo dei sostenitori nerazzurri si è levata nei giorni scorsi per le modalità di vendita dei ticket da parte della Juventus, dunque la curva ospiti rimarrà vuota. Ma la tifoseria ha voluto mostrare tutto il suo calore quantomeno prima della partenza della squadra (clicca qui per vedere le immagini). Come mostrano le immagini di Sportitalia, i nerazzurri comunque stanno partendo alla volta del derby d’Italia, che si giocherà domani alle 20.45.

La notizia più bella per la squadra nerazzurra è la presenza nel gruppo dei convocati anche di Marcus Thuram. L’attaccante rimane in dubbio per la presenza dal primo minuto, ma quantomeno sarà dunque in panchina pronto a subentrare.

Riguardo al francese, Inzaghi ha detto oggi in conferenza stampa: “Rientra Dimarco e oggi valuteremo Thuram che sente ancora un po’ di dolore, vedremo se riuscirà oggi ad allenarsi con noi, ancora non l’ha fatto. Sappiamo tutti l’importanza che ha Thuram nella nostra squadra. In questo momento è più no che sì, è un ragazzo generoso e aveva dato disponibilità lunedì dopo un colpo ricevuto a Firenze. Ha lavorato a parte negli ultimi giorni. Arnautovic sta bene, Correa ha fatto settimana completa dopo tanto tempo”.

Poi su Taremi ha aggiunto, difendendolo: “Mehdi ha fatto una prima parte di stagione ottima secondo me, poi ha avuto un problemino che lo ha un po’ rallentato nella sua preparazione. Prima (al Porto, n.d.r.) era abituato ad essere titolare, qui c’è tanta concorrenza con gli attaccanti che abbiamo e non è semplice. Era in netta ripresa ed ero molto soddisfatto, poi c’è stato l’ingresso in campo a Lecce: ha avuto un problemino nell’azione del rigore e per quindici-venti giorni non ha potuto allenarsi al meglio”.