Marc Marquez ha le idee chiare: scintille in Ducati

Tensione ai massimi livelli in Ducati con Marc Marquez che ha le idee molto chiare sulla stagione che sta per iniziare

La Ducati grande favorita per il motomondiale 2025. Dando uno sguardo ai pronostici che arrivano direttamente dal paddock, sono in pochi a non indicare nella coppia formata da Marc Marquez e Pecco Bagnaia la grande favorita per la vittoria finale.

Del resto lo spagnolo è stato l’autentico dominatore dei test in Thailandia, confermato quanto di buono fatto vedere già in Malesia. Mezzo secondo di distacco, unico a scendere sotto l’1 e 29, una costanza che ha impressionato e che ha spinto anche il compagno di squadra Pecco Bagnaia ad indicarlo come il ‘vincitore’ della prestagione: “In questo momento è avvantaggiato, ma tirare delle conclusioni dai test è inutile. Tra una settimana e mezza saremo di nuovo qua e sarà molto bello vedere che succede“, le parole del vice-campione del mondo.

Il ruolo di favorito però non piace all’otto volte iridato che ha fatto di tutto per rifugire da questo ruolo e ha tirato in ballo proprio il compagno di squadra: un botta e risposta che dà un’indicazione di quel che potrebbe accadere a campionato in corso se davvero i due si trovassero a battagliare per il mondiale.

Marc Marquez non vuole sentirlo dire: non è lui il favorito

Nelle dichiarazioni che Marquez ha rilasciato al termine dell’ultima due giorni di test, infatti, lo spagnolo è sembrato voler scappare dal ruolo di favorito, quasi a lasciare la pressione al compagno-rivale.

“Non bisogna fare troppo affidamento ai test – ha, infatti, dichiarato – , poiché in un Mondiale tutti sono molto veloci e può succedere di tutto. Penso che il favorito alla vittoria rimanga Pecco, ha lottato per il titolo negli ultimi quattro anni e l’ha vinto per due volte“. Bagnaia, ma non soltanto lui nella griglia di partenza stilata da Marquez che include diversi piloti: “Bisognerà fare attenzione anche a mio fratello Alex, poi ad Acosta e a Martin: non ha disputato i test, ma è comunque il campione in carica. Quindi Bezzecchi: l’Aprilia è molto competitiva“.

Insomma, nella previsioni di Marquez senior il Mondiale non sarà affatto una battaglia tra lui e Bagnaia, ma sarà un campionato aperto anche ad altri piloti. Ora non resta che aspettare il verdetto della pista che inizierà a parlare tra meno di due settimane: appuntamento il 28 febbraio per l’inizio del primo weekend di campionato quando si farà sul serio e tutti dovranno gettare via la maschera.