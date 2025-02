Milan, Conceicao assente nel post, Ibrahimovic: “Era provato dalla morte di Da Costa. Gimenez? Me lo aspettavo così”

Il dirigente del Milan, Zlatan Ibrahimovic, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida vinta 1-0 dai rossoneri contro il Verona: “Conceicao è molto emozionato per la morte dell’ex presidente del Porto, Pinto Da Costa, cui era molto legato, per quello sono qua io. Gimenez subito decisivo? Mi aspettavo che Gimenez partisse così bene, in questa squadra i palloni arrivano, devi solo farti trovare pronto, anche se non è facile arrivare in Italia e fare bene subito”.

Sulla vittoria contro l’Hellas: “Questa vittoria è molto importante per noi, in queste sfide se fai gol subito poi si apre totalmente, il Verona, con tutto il rispetto, è venuto a San Siro per difendersi, dunque non era facile. Se avessimo fatto gol subito poi sarebbe iniziata un’altra partita”.

Poi su Leao che sta beneficiando del momento in cui non è più lui a dover incidere per forza: “Lui sarà sempre un riferimento per questa squadra, infatti è entrato ed ha fatto un assist. Anche quando non è al top, fa sempre la differenza, quello che gli si chiedeva. Siamo il Milan, se dipendessimo solo da un giocatore vorrebbe dire che non saremmo messi bene”.