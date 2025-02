Milan, l’annuncio di Ibrahimovic: “Rinnovi Theo e Maignan? Sono felici qui, ne stiamo parlando”

Il dirigente del Milan, Zlatan Ibrahimović, ha parlato nel corso del prepartita della sfida dei rossoneri contro l’Hellas Verona ai microfoni di DAZN, regalando alcuni aggiornamenti importanti sul fronte dei rinnovi contrattuali dei giocatori della squadra di Sergio Conceicao.

Ibra è partito dall’analizzare la partita contro il Verona, una partita che “bisogna vincere per salire in classifica”, dice lo svedese. “Martedì c’è un’altra partita” – prosegue – “ma oggi dobbiamo pensare a vincere questa gara e a non sbagliare nulla. Il progetto del Milan nel futuro? C’è massima fiducia nel progetto. Si lavora ogni giorno per portare risultati”, ha aggiunto.

A proposito dei rinnovi, Zlatan ha parlato delle trattative che coinvolgono il portiere Maignan e Theo Hernandez: “Stiamo parlando. Sono tutti e due importanti per noi e tutti e due sono felici di stare al Milan. L’offerta a Theo di cui si è parlato? Sono arrivate tante offerte per i nostri giocatori però sono ancora al Milan”. Chiusura sulla possibilità di vedere i famosi “fantastici 4” assieme in campo (Leao, Reijnders, Gimenez e Joao Felix): “Adesso si giocano tante partite, ogni 3 giorni c’è una partita. L’importante è utilizzare i giocatori che hai e dare fiducia a tutti. Poi chi gioca o chi non gioca devono essere tutti pronti”.