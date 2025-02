Milan-Verona 1-0, 3 punti targati Santi Gimenez

Vince 1-0 il Milan contro il Verona nell’anticipo serale del sabato della 25^ giornata di Serie A, agganciando così il Bologna a quota 41 punti e portandosi a -1 dalla Fiorentina, -2 dalla Juventus e -5 dalla Lazio quarta in classifica.

Milan-Verona, le ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Musah, Fofana; Sottil, Reijnders, Joao Felix; Gimenez. All. Conceiçao

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Duda, Niasse, Bradaric; Suslov, Kastanos; Sarr. All. Zanetti

La partita

Pronti via Verona subito pericoloso. Sarr recupera un pallone in zona pericolosa, entra in area e serve Duda che calcia di prima. Maignan devia in corner non con pochi rischi. Prima parte di gara senza grandi squilli, al 25′ ci prova Reijnders.Reijnders riceve palla sulla trequarti, sterza per liberarsi al tiro e fa partire una conclusione pericolosa sul primo palo. Montipò si rifugia in corner. Nel secondo minuto di recupero è Musah ad avere la palla buona. Il centrocampista riceve in area e colpisce il pallone col passo lungo. Pallone in curva. In avvio di ripresa subito dentro Leao e Jimenez per Sottil e Walker. Al 75′ sono proprio loro due a costruire il gol di Santiago Gimenez. La sblocca Gimenez col suo primo gol a San Siro. L’azione parte da un’intuizione di Jimenez, assist di Leao, Gimenez insacca di testa a porta vuota. Il Verona spinge ma il parziale non cambia più e diventa finale. Vince 1-0 il Milan. Ora testa a martedì per i rossoneri.