Milan-Verona, le formazioni ufficiali: due sorprese Conceicao, Leao in panchina

Alle 20.45 il Milan torna in campo per affrontare l’Hellas Verona. Sergio Conceicao regala sorprese: Leao solo in panchina insieme ad Abraham, davanti spazio ai nuovi Joao Felix e Gimenez. Nel 4-4-2 rossonero, le fasce esterne di centrocampo sono affidate a Musah e Sottil, con Fofana e Reijnders in mediana.

Le formazioni ufficiali di Milan-Hellas Verona

MILAN (4-4-2): Maignan; Walker, Thiaw, Gabbia, Theo Hernández; Musah, Fofana, Reijnders, Sottil; João Félix, Gimenez. A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Jiménez, Pavlović, Terracciano; Bondo, Pulisic; Abraham, Camarda, Chukwueze, Leão. All.: Conceição.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Valentini, Coppola, Dawidowicz; Tchatchoua, Duda, Niasse, Bradarić; Suslov, Kastanos; Sarr. A disp.: Berardi, Perilli; Daniliuc, Faraoni, Oyegoke, Okou; Bernede, Cissè, Lazović; Ajayi, Lambourde, Livramento, Mosquera. All.: Zanetti.