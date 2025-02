Orfano di Neres, Conte cambia tutto! Le formazioni ufficiali di Lazio-Napoli

Niente Kvaratskhelia, partito per il PSG in inverno a suon di milioni, ma nemmeno Neres, che ne avrà per un mese a causa di un infortunio, Conte deve fare di necessità virtù. Il tecnico degli azzurri cambia dunque sistema di gioco e passa ad un inedito, in questa stagione, 3-5-2, con Raspadori e Lukaku come coppia d’attacco. Mazzocchi e Di Lorenzo agiranno sugli esterni, con Rrahmani, Buongiorno e Juan Jesus a protezione della porta difesa da Meret. Anguissa, Lobotka e McTominay in mediana.

Troppo importante per Lukaku e compagni provare a centrare i tre punti nonostante le difficoltà della sfida e le assenze: domani l’Inter sarà impegnata a Torino contro la Juventus e dunque i partenopei, vincendo all’Olimpico, aggiungerebbero ulteriore pressione sulla squadra di Simone Inzaghi.

In casa Lazio il dubbio era legato alla trequarti: Pedro giocherà al posto di Dia, che non è al meglio dopo il problema avuto a Monza, assieme a lui Isaksen e Zaccagni dietro a Castellanos.

Le formazioni ufficiali di Lazio-Napoli

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Gigot, Provstgaard, Belahyane, Dele-Bashiru, Basic, Tchaouna, Dia, Noslin, Ibrahimovic.

Allenatore: Marco Baroni

NAPOLI (3-5-2): Meret; Buongiorno, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Anguissa, Mazzocchi; Raspadori, Lukaku. Allenatore: Antonio Conte