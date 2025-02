Serie A, Atalanta-Cagliari: le formazioni ufficiali

Alle 15, Atalanta e Cagliari scendono in campo al Gewiss Stadium. La squadra si Gian Piero Gasperini insegue l’ennesima vittoria per tenersi la terza posizione. Mentre, il Cagliari di Davide Nicola cerca il colpaccio per trovare insperati punti salvezza.

Le formazioni di Atalan-Cagliari

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Hien, Posch; Cuadrado, Sulemana, Pasalic, Ruggeri; Samardzic, Brescianini; Retegui. All. Gasperini.

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Makoumbou, Deiola; Zortea, Piccoli, Felici. All. Nicola.