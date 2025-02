Sinner, arriva la squalifica: ecco quanto rimarrà fuori

Jannik Sinner e la WADA sono giunti ad un accordo: il tennista azzurro verrà squalificato per tre mesi. Non ci sarà dunque nessuna udienza il TAS. Il numero e l’Agenzia Mondiale Antidoping e il uno del mondo hanno deciso di trovare un accordo extragiudiziale per non arrivare allo scontro in tribunale.

Sinner non salterà nessuno Slam

Una decisione probabilmente calcolata quella di Sinner che rinuncerà praticamente a tutta la stagione del cemento americano per rientrare in tempo per il Roland Garros. Il tennista azzurro, vincitore dell’ultimo Australian Open, rimarrà fermo per 3 mesi e concluderà il suo periodo di stop a inizio maggio. Lo stop ha valenza a decorrere dallo scorso 9 febbraio fino al 4 maggio. Esiste quindi la possibilità che Jannik possa essere in campo anche per gli Internazionali d’Italia, qualora non dovesse giocare fino al 5 maggio, data in cui potrà tornare in campo.