Ancora un infortunio, emergenza totale: out in quattro

NBA, emergenza totale: sale a quattro il numero degli infortunati, la situazione è complicatissima.

Dopo la vittoria contro i Miami Heat, i Dallas Mavericks hanno concluso il match con la gioia di aver battuto un avversario molto fastidioso e che ha dato da torcere fino alla fine ma anche con il dispiacere di aver perso un’altra pedina fondamentale in campo. Il grave infortunio di Daniel Gafford (fuori 6 settimane) ha condannato i Mavs a rimanere senza centri di ruolo ma a minacciare i Dallas Mavericks adesso è il numero di infortuni, sempre più in crescita.

La lista degli indisponibili, infatti, si sta facendo sempre più piena ed oltre a Gafford ci sono Dereck Lively II e Dwight Powell che non potranno essere schierati nei prossimi incontri. Di conseguenza, la recente brutta notizia non ha fatto altro che creare un vero e proprio tema sulla preparazione fisica dei cestisti.

Dallas Mavericks, nuovo infortunio: Anthony Davis alza bandiera bianca

Le tante assenze in casa Mavs hanno fatto sì che alcuni giocatori un po’ più a margine potessero mettersi in proprio con prestazioni impronosticabili e con giocate che hanno, poi, condizionato l’intero match contro i Miami Heat. Ad approfittarne di ciò è stato Dante Exum, migliore dei suoi con 27 punti e 11/13 dal campo.

Una grandissima prestazione macchiata dall’infortunio di Anthony Davis. Secondo quanto riportato Shams Charania e Tim MacMahon, l’ex Lakers dovrà restare fermo per almeno 4 settimane causa di una lesione all’adduttore. Da ciò che trapela, pare che non dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico ma l’infortunio all’adduttore dovrà essere recuperato con grande calma onde evitare ricadute che potrebbero essere peggiori di questo stop forzato.

Nonostante tutto, i Mavs stanno avendo un periodo di forma straordinario: prima la vittoria sui Golden State ed ora il successo anche su Miami. Ciò certifica la grande forza dei Dallas Mavericks che, sebbene abbiano affrontato numerose difficoltà durante il percorso, sono riusciti a tirare fuori il meglio dalle proprie corde. Anche Max Christie ha dimostrato di essere ancora una volta davvero decisivo.

Il suo apporto alla gara è stato molto positivo con 19 punti e 5 assist. Oltre a lui ha brillato anche Spencer Dinwiddie, decisivo con i suoi 18 punti e 6 assist e freddissimo ai liberi al termine del 4° quarto. Quinta vittoria in 4 partite che dà grande morale ai Mavs in vista del delicato match in trasferta contro i New Orleans Pelicans, usciti vittoriosi sui Sacramento Kings nell’ultima partita.