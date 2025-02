Basta una rete di Soulé: la Roma vince 1-0 a Parma

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Gourna-Douath, Salah-Eddine; Soulè, Shomurodov.

La partita

Primi 15′ di studio per le due squadre che cercano di rischiare il minimo possibile. La prima occasione è al 18′ per Bonny: l’attaccante parte in contropiede, viene servito da Bonny e prova la conclusione che però termina sull’esterno della rete. I giallorossi soffrono ma nei primi 28′ non riescono a tirare in porta, un minuto più tardi ecco che cambia però la partita. Soulè penetra in avanti e viene toccato da Leoni; l’arbitro assegna il rigore ma, dopo il consulto al VAR, dà punizione per la Roma e cartellino rosso per il difensore dei ducali che restano dunque in dieci uomini. Sulla battuta va Soulé che con un tocco delicatissimo riesce ad aggirare la barriera per l’1-0 a favore della formazione di Claudio Ranieri. A fine primo tempo ci prova anche Paredes ma la palla termina sull’esterno della rete.

Il secondo tempo si apre con una grande occasione per Salah-Eddine, che al 52′ prova il tap-in ma trova uno strepitoso Suzuki. Cinque minuti più tardi ci prova Pellegrini, entrato in campo, ma anche in questo caso è ottima la risposta da parte del portiere giapponese. Al 70′ ci prova ancora Soulé, questa volta il mancino termina sul fondo. Il Parma va sempre in difficoltà e non riesce mai a buttarsi in avanti, filtra stanchezza dopo l’inferiorità numerica. La Roma prova a chiuderla nel finale ma gli uomini di Ranieri sono imprecisi e non riescono a concretizzare, i giallorossi portano a casa una vittoria importante e salgono a -4 da Milan e Bologna.