Batosta Sainz, Ferrari: ha dovuto ammetterlo

Carlos Sainz non ha potuto fare altro che ammetterlo: le sue parole tirano in ballo anche la Ferrari, ecco cosa è successo

Un stagione ricca di novità e con una grande attrazione: Lewis Hamilton in Ferrari. Ancora per qualche settimana sarà proprio questo il centro di gravità della Formula 1. Che impatto avrà l’arrivo del sette volte campione del mondo a Maranello? Il Cavallino rampante riuscirà a vincere un titolo che manca dal 2008?

Interrogativi che continuano a tenere banco e lo faranno ancora fino a quando la pista non si prenderà la scena e darà i suoi primi verdetti. Intanto, con l’avvicinarsi del giorno della prima gara, manca ormai un mese esatto, proseguono le presentazioni delle varie scuderie e l’ultima in ordine di tempo è stata la Williams con l’ex ferrarista Carlos Sainz. Proprio lo spagnolo ha lasciato il posto a Hamilton a Maranello, non senza dispiacere.

Ferrari, senti Sainz: “Può vincere il titolo”

Un addio non proprio sereno e sicuramente non consensuale con Sainz che sperava di poter proseguire la sua avventura alla Ferrari e di averlo in qualche modo meritato con i suoi risultati.

Questo però è acqua passata con lo spagnolo che dovrà ora concentrarsi sulla sua nuova sfida in Williams, scuderia che lo scorso anno non ha certo brillato. Nel corso della presentazione, il pilota spagnolo è tornato a parlare anche di Ferrari e ha dovuto ammettere che la scuderia italiana è pronta alla vittoria del titolo.

“Quando sono andato via, ho sentito che la Ferrari e Leclerc erano pronti a lottare per il titolo di campione del mondo – le sue dichiarazioni –, e con l’arrivo di Lewis Hamilton questo non potrà fare altro che aumentare“. Una rossa da battaglia, dunque, pronta a dare filo da torcere a McLaren e Red Bull ed a respingere il ritorno della Mercedes.

Tornando a Sainz, lo spagnolo non si è voluto sbilanciare troppo sull’approdo di Hamilton in Ferrari, preferendo elogiare il suo ex compagno di scuderia Leclerc con il quale lo scorso anno non sono mancati gli attriti: “Non sono mai stato compagno di squadra di Hamilton, non so quindi cosa è capace di fare, quali sono i suoi dati. Ho visto quelli di Charles – ha poi aggiunto – e so quanto è bravo“. Parole che fanno bene all’ambiente Ferrari dunque, un ambiente che continua a sperare che il 2025 sia l’anno per tornare a vincere almeno uno dei due titoli iridati: per Sainz, da avversario, si può fare.