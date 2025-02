Caso di razzismo in Serie B: la denuncia di un giocatore del Bari

Non si fermano le polemiche dopo l’increscioso episodio di razzismo avvenuto ieri in Serie B. Protagonista è l’algerino Mehdi Dorval, esterno del Bari, che nel finale della partita contro la Cremonese è stato insultato dall’attaccante argentino Franco Vasquez. La rivelazione è arrivata dal tecnico dei galletti Moreno Longo: “Gli ha detto negro di m***a”.

Non è la prima volta che Dorval viene preso di mira con insulti razzisti: era già accaduto, infatti, lo scorso 12 gennaio in Reggiana-Bari. In quella circostanza erano stati alcuni tifosi della formazione di casa a rivolgere all’algerino spregevoli epiteti razzisti, oltre a un lancio di oggetti che aveva costretto l’arbitro Prontera a fermare l’incontro.

LA POSIZIONE DEL BARI. “Speravamo, in tutta onestà, di non dover tornare più su un tema simile. Speravamo di non doverlo fare, perché come ha giustamente detto mister Longo in campo a fine gara: «nel 2025 non può andare bene». E invece siamo qui, ancora una volta, accanto al nostro Mehdi Dorval e a chiunque sul lavoro e nella sua quotidianità si trovi a dover subire (ancora) insulti razzisti”, si legge nella nota.

Che prosegue: “Siamo qui, ancora una volta, a ricordare (e a ricordarci) che lo sport non ha nulla a che vedere con il razzismo e con qualsiasi tipo di insulto che lede la dignità del singolo individuo o di una comunità. Siamo qui, ancora una volta, a ricordare che questi comportamenti sono intollerabili, sempre. E lo sono ancora di più quando arrivano dagli adulti e da atleti professionisti che dovrebbero essere un esempio non solo sportivo, ma anche e soprattutto umano per i più giovani”.

LA POSIZIONE DELLA CREMONESE. Il direttore generale Paolo Armenia ha dichiarato: “Abbiamo parlato col ragazzo che ha negato nel modo più assoluto di aver rivolto offese razziste al calciatore del Bari. Per noi il discorso finisce qui”.