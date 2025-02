Il Derby d’Italia è bianconero. Conceicao decide Juve-Inter

Nello scintillante match che chiudeva la domenica di Serie A, la Juve supera l’Inter grazie a un gol di Conceicao e si aggiudica un bellissimo Derby d’Italia.

Primo tempo

Parte forte l’Inter nei primi minuti e la prima vera grande occasione non tarda ad arrivare. Transizione veloce centrale, Barella arriva al limite e in qualche modo serve Taremi in area che si coordina e colpisce al volo in acrobazia. Ma c’è la grande risposta di Di Gregorio che respinge. Sul cross successivo ci arriva Dumfries di testa che però manda alto da due passi.

La Juve cresce e impensierisce Sommer nel giro di pochi secondi. Prima Nico Gonzalez che calcia in diagonale. E poi sulla respinta con Conceicao, ma lo svizzero è reattivo e chiude ancora lo specchio nerazzurro.

Pochi minuti dopo risponde subito l’Inter. Discesa sulla destra del solito instancabile Dumfries che mette al centro per Lautaro Martinez. Inserimento perfetto ma impatto impreciso. Palla alle stelle e occasione gigantesca sciupata dal Toro.

Nel finale di primo tempo è ancora l’olandese a mettere paura alla Juve. Palla in profondità, Savona non lo segue e allora Dumfries va direttamente al tiro, ma il palo soffoca la gioia del 9° gol stagionale.

Secondo tempo

Ripresa combattuta e spazi più ridotti, finché al 74’ la Juve passa in vantaggio. Kolo Muani mette giù una palla al limite, controlla, tiene a distanza due avversari poi in qualche modo indirizza verso Conceicao che controlla e piazza battendo Sommer per l’1-0. 5° gol stagionale per il portoghese che fa impazzire lo Stadium.

Pochi istanti dopo la Juve ci va ancora vicina, questa volta con Koopmeiners che si libera e calcia, ma trova Dumfries che salva sulla linea.

Nel finale l’Inter spinge e ci prova, sfiorando il pari con Thuram di testa da pochi passi. Dopo 4’ di recupero però l’epilogo non cambia. Il Derby d’Italia tra Juve e Inter termina 1-0, con i bianconeri che agganciano Lazio e 4° posto.