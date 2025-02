Juventus-Inter, le scelte ufficiali: esclusioni in attacco per Thiago Motta e Inzaghi

Alle 20.45 andrà in scena l’attesissimo Derby d’Italia tra Juventus e Inter. In vista del match fondamentale per entrambe Thiago Motta e Simone Inzaghi hanno effettuato scelte di formazione molto importanti, nei bianconeri infatti, out ancora Vlahovic. Nell’Inter invece non recupera Thuram con il francese che parte inizialmente fuori a sfavore di Taremi.

Ecco le ufficiali

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona; Koopmeiners, Thuram; Conceicao, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani.