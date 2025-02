Sinner ‘scartato’: Berrettini ha fatto la sua scelta

Risposta particolare dell’ex finalista di Wimbledon che ha lasciato tutti un po’ sorpresi: riguarda l’altoatesino

Quella tra Sinner e Berrettini è una delle coppie più belle dello sport italiano. I due sono grandi amici nonostante un carattere completamente diverso, dato che Jannik è molto più introverso e pacato, Matteo nettamente più esuberante ed estroverso. Eppure insieme ci hanno fatto emozionare.

Ci riferiamo al 21 novembre 2024 quando in occasione della finale di Coppa Davis tra Italia Argentina, gli azzurri scesero in campo con un doppio un po’ a sorprese: niente Bolelli/Vavassori, una delle coppie più affiatate del ranking, bensì Berrettini e Sinner.

I due hanno incantato tutti e con un 6-4 7-5 su Gonzalez/Molteni hanno riportato “l’insalatiera”, così viene chiamata la coppa Davis, a casa per la seconda volta di fila. A differenza della prima, questa volta Berrettini non è presente solo dalla panchina come spettatore ma da protagonista.

Berrettini e la risposta che non ti aspetti

Matteo Berrettini è stato recentemente intervistato da La Gazzetta dello Sport in un divertente “questo o quello“. L’atleta azzurro doveva scegliere tra un cosa e l’altra in base alle sue preferenze, partendo da “terra rossa o erba?” e con Berrettini che ha risposta la seconda senza pensarci.



Un po’ più di ripensamenti su “Federer o Nadal?”, ma alla fine Matteo ha optato per lo svizzero. L’ultima domanda è stata quella più particolare e in qualche modo anche divertente dato che il quesito era proprio su “Jannik Sinner oppure Matteo Berrettini”.

Dopo una grande risata, Matteo prima ha detto “Vabbeh che domande, grande Jan!”, salvo poi scegliere sé stesso. Anche qui momento seguito da grande ilarità e sorrisi, complice la scelta divertente di Matteo Berrettini che “scarta” così Sinner, a sorpresa.