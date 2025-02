Udinese, Runjaic: “Successo importante dopo Napoli”

Kosta Runjaic, tecnico dell’Udinese, ha parlato così in conferenza stampa della crescita di Atta e Ekkelenkamp: “Sì è stato importante dopo la gara di Napoli fornire un’altra buona prestazione trovando una vittoria. Sono state due partite diverse, non possono essere analizzate nello stesso modo. Abbiamo avuto più la palla, più situazioni pericolose, ma l’Empoli è bravo in contropiede e quindi ha creato pericoli. Abbiamo però fornito una buona prestazione tenendo la porta inviolata e segnando tre reti, possiamo essere tutti soddisfatti. Atta ed Ekkelenkamp si sentono bene nella squadra, stanno giocando bene e danno un contributo che però possono dare anche altri. Sono contento di trovare i gol dei centrocampisti, ne abbiamo trovati pochi in avvio di stagione, oggi c’è stato anche l’assist di Payero. Una prestazione solida e una vittoria di squadra“.

Udinese, ancora Runjaic

La salvezza sembra cosa quasi fatta, ora testa più libera: “Ogni vittoria dà fiducia alla squadra, abbiamo raggiunto una buona stabilità, si vedono progressi e siamo sulla buona strada. Dobbiamo continuare a cercare punti, è vero che la posizione di classifica è buona, però dobbiamo pensare a come vogliamo progredire e crescere. Sappiamo cos’è successo l’anno scorso, ora abbiamo una buona posizione per il girone di ritorno, dobbiamo lavorare cercando di ottenere punto su punto“.



Solo il Napoli ha cambiato la sua classifica l’anno scorso come avete fatto voi. Nel finale continuavate a pressare alto. Due aspetti che ti inorgogliscono: “Vogliamo essere sempre attivi, in fase di non possesso dobbiamo stare sempre sul pezzo. Bisogna correre tanto e poi quando si ha la palla poi bisogna cercare spazi per creare, abbiamo avuto questo approccio fin dall’inizio della gara. Sono contento di aver fatto due gare in cui abbiamo aumentato il nostro possesso palla tenendo un buon equilibrio, dobbiamo continuare su questa strada. Nell’ultima gara con il Napoli è chiaro che il possesso palla sarebbe stato meno, ma dobbiamo lavorare ogni giorno per migliorare e in gare come quella ci sono i duelli e i piazzati. Dobbiamo essere una squadra versatile“.

Sull’atteggiamento tattico

La difesa a 4 sarà definitiva: “Da inizio stagione volevamo concentrarci su un sistema di gioco per renderlo più stabile. Abbiamo però dovuto essere duttili nel corso della stagione, la difesa 4 era un’idea e per ora i ragazzi si trovano bene così, non è da escludere però che in futuro torneremo a 3. L’importante è riuscire a mettere in campo quanto preparato, oggi avremmo avuto più possesso palla quindi cambiare non avrebbe avuto molto senso, con il Napoli invece ho azzardato ma abbiamo fatto comunque una buona gara. Possiamo giocare a 3 o a 4 e su questo baseremo la nostra evoluzione“.

I due esterni hanno dato anche equilibrio: “Atta ed Ekkelenkamp sono ragazzi a cui piace avere il pallone e corrono molto, forse a tratti anche troppo. Sono ragazzi a cui piace andare in direzione più centrale, ma mi piace dare libertà ai ragazzi quando giocano, devono sentire loro in quali spazi è meglio andare in quel momento, i meccanismi sono migliorati nel tempo, siamo solidi a livello difensivo e questa è la base di tutto. I ragazzi hanno fatto bene oggi anche grazie a una grande corsa, chi è subentrato ha dato il suo contributo. E’ importante dare tutti il proprio contributo, vedo ragazzi concentrati in settimana, spero che continueremo così, ora ci sono Lecce e Parma, dobbiamo continuare a migliorare, tutti sappiamo che ognuno è importante“.