Ultim’ora Sinner-Kalinskaya: la foto svela tutto

Clamorosa ultima ora relativa a Jannik Sinner e Anna Kalinskaya: la foto svela tutto, i fan stentano a crederci. I due stanno ancora insieme?

Anna Kalinskaya e Jannik Sinner stanno ancora insieme? Questa è la domanda che da mesi tormenta gli appassionati di tennis, i fan dei due ma anche i semplici interessati di gossip. Il leader al mondo del tennis non passa inosservato e tutti vogliono sapere anche della sua vita privata e di come procedono le cose a livello sentimentale. L’altro giorno è stato San Valentino e in molti attendevano un segnale nel giorno, per antonomasia, dedicato agli innamorati. E un segnale, effettivamente, è arrivato!

L’ultima volta che i due sono stati visti pubblicamente insieme è stato agli US Open ormai svariati mesi fa. Dopodiché qualcosa è cambiato: ma cosa? La coppia più celebre del tennis sembra essersi divisa, lei non lo segue più sui social e non c’è una foto che li ritrae insieme. Eppure da alcune voci di corridoio stanno ancora insieme. Avrebbero solo deciso di vivere intimamente e privatamente la loro relazione.

Sinner, l’ultima ora è da brividi: c’entra Anna Kalinskaya

Questo perché a lei avrebbe dato fastidio tutto il gossip che la storia si portava dietro, così come l’essere costantemente apostrofata come “la ragazza del campione”. Una situazione che alla lunga ha iniziato a pesare sulla russa che ha deciso di darci un taglio. Inoltre anche Jannik è uno che vive le cose in maniera riservata e schiva. I segnali (dagli attacchi a Kyrgios ad alcuni scatti di lui con il fratello di lei) sono chiaramente quelli di una relazione ancora aperta. E a San Valentino?

La tennista russa a quanto pare ha deciso di celebrare, a modo suo, il 14 febbraio! Sui social (ovvero su Instagram), infatti, ha pubblicato una foto in cui era in compagnia delle sue solite amiche. In evidenza c’era anche un bellissimo mazzo di fiori. “Rubati come al solito” è l’ironico commento da parte della classe ’98. Semplice pensiero tra amiche o le sono stati regalati da altri (magari proprio da Jannik?). Chissà.

Probabilmente la risposta a questa domanda non l’avremo mai. I segnali di una storia ancora viva, come detto, ci sono ma di recente hanno schivato ogni possibile riferimento all’argomento. Lei in alcune interviste ha detto a chiare lettere di non voler ricevere domande su Sinner. Lo stesso ha fatto lui.