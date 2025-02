Zanardi sempre nel cuore: l’annuncio da brividi

Alex Zanardi continua ad essere un punto di riferimento per chi affronta il tema della disabilità e dello sport: l’annuncio è da brividi

Non può essere dimenticato perché la sua vita è da esempio per tanti. Alex Zanardi e la sua voglia di combattere, di rialzarsi, resterà indelebile nella memoria di chi lo conosce e di chi ne ha fatto una figura di riferimento per la propria vita.

Ex pilota di F1, campione paralimpico, personaggio che ha fatto scuola con la sua capacità di non mollare mai davanti alle difficili sfide che la vita gli ha messo davanti. Impossibile dimenticare Zanardi che, infatti, è presente anche quando non c’è. Da quel maledetto giugno 2020 di lui si sa poco o nulla: il grave incidente in handbike lo ha costretto ad una lunga riabilitazione ed ora la famiglia ha scelto il riserbo per tutelarne la privacy ed evitare inutile speculazioni.

Il nome di Zanardi compare però sempre in quelle che erano anche le ‘sue’ iniziative. Come il progetto BMW SciAbile che ha compiuto 22 anni. Organizzata da BMW Italia e dalla scuola Sauze d’Oulx, l’iniziativa consente ai partecipanti di poter vivere un’esperienza unica.

SciAbile: l’iniziativa in ricordo di Zanardi

Quest’anno alla partecipazione hanno partecipato Carlotta Visconti – atleta nazionale della boccia paralimpica e testimonial dell’evento – insieme al papà Davide. Inoltre erano presente anche Emiliano Malagoli, pilota di moto e fondatore dell’associazione Diversamente Disabili, e lo street artist Flycat.

L’evento ha visto anche la partecipazione dello chef stellato Gianfranco Pascucci e del pastry chef Fabrizio Fiorani che hanno realizzato un percorso sensoriale per la cena, con l’intento di consentire ai partecipanti una riflessione sul tema dei cinque sensi. Orgoglio e soddisfazione sono stati espressi da parte di Massimiliano Di Silvestre, Presidente e AD di BMW Italia che ha voluto anche rivolgere un toccante omaggio ad Alex Zanardi.

Di Silvestre, infatti, ha parlato dell’evento come di un’iniziativa che rappresenta “un esempio concreto di cosa si possa fare per contribuire ad affrontare tematiche come quelle della disabilità in modo costruttivo“. Quindi ha aggiunto: “Quando parliamo di SciAbile non possiamo non pensare al nostro brand ambassador Alex Zanardi che ci ha ispirato in tutti questi anni e che è stato uno dei promotori di SciAbile e di tante iniziative. La sua figura – ha concluso – resta di costante ispirazione per noi“.

Parole sentite, come tutte quelle che sono dirette a Zanardi: un eroe moderno capace di essere esempio e riferimento per tutti.