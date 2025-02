Eriksen nuovo problema al cuore? Ecco costa sta accadendo

Christian Eriksen non è stato convocato per la partita tra il Manchester United e il Tottenham, persa 1-0, a causa di un nuovo problema al cuore. Il centrocampista danese, che aveva già vissuto una drammatica esperienza legata al cuore durante gli Europei del 2021. Eriksen ora sta affrontando un altro problema che ha preoccupato la dirigenza e lo staff medico del club.

Un contrattempo che ha tolto al danese ex Inter la possibilità di scendere in campo di fronte al Tottenham. Contro la sua ex tifosi, in mezzo all’affetto dei suoi ex tifosi.

Eriksen e l’attenzione alle sue condizioni

Il problema cardiaco di Eriksen ha attirato l’attenzione non solo dei tifosi, ma anche degli addetti ai lavori, che hanno seguito con attenzione il suo recupero fisico e mentale. Sebbene il calciatore sia apparso in buone condizioni nelle partite precedenti, il club ha scelto di non correre rischi e di tutelarlo in vista di un futuro a lungo termine.

Le parole di Amorim

Il tecnico del Manchester United, Ruben Amorim, ha spiegato il problema: “Chris ha un problema cardiaco e dobbiamo stare attenti. Non è un problema direttamente cardiaco, ma della frequenza cardiaca, che deve essere monitorata a causa della febbre“.