Annuncio choc del campione: infortunio gravissimo, deve ritirarsi

Niente da fare per il campione, costretto al ritiro dopo il grave infortuni che lo ha colpito. Arriva l’annuncio, non c’è stato verso

Nella carriera di uno sportivo la cosa che fa più paura sono sicuramente gli infortuni. Essi possono capitare a tutti, in maniera subdola, quando meno lo ci si aspetta e magari quando si è ancora nel fiore della propria gioventù, nei momenti migliori della propria carriera. Una brutta gatta da pelare con cui dover fare i conti, uno spauracchio che tutti sperano di scongiurare.

Ci sono infortuni di breve entità, come quelli che capitano spesso ai calciatori, che dopo un po’ permettono di rientrare a svolgere il proprio amato sport. A volte, però, ci sono anche quelli più seri che compromettono per sempre il futuro e a volte possono portare addirittura al ritiro. Ne sa qualcosa il protagonista di questa bruttissima vicenda che l’ha costretto a dire basta.

Bruttissimo infortunio per il campione: l’annuncio sul ritiro

L’annuncio è di quelli tremendi, arrivato al culmine di alcune valutazioni fatte dopo l’ennesimo brutto KO. Lo ha dato lui stesso venerdì 14 febbraio, un giorno generalmente dolce, quello dedicati agli innamorati. Non è stato così questa volta, almeno non per lui e i suoi fan, un campionissimo della disciplina.

Ci riferiamo al giocatore di football americano statunitense Tommy Doyle dei Buffalo Bills della NFL. A soli 26 anni è stato costretto alla dolorosa scelta. Un recente infortunio alla gamba sinistra, infatti, ha causato “danni ai nervi” secondo quanto recita un comunicato della squadra. A quel punto, nonostante la giovane età, la decisione da parte di Doyle è stata inevitabile.

“Sembra che sia permanente” è il laconico commento da parte del 26enne ai media americani che poi continua “non sono semplicemente più in grado di giocare a football ad alto livello. Ed è ora di fare questo doloroso passo, quando sai, sai”. Doyle aveva già riportato uno strappo al legamento crociato anteriore della gamba destra all’inizio del 2022. Aveva dichiarato in precedenza di star “lottando” per riprendersi da quell’infortunio, quando ha subito questa nuova sciagura e lo stop definitivo è arrivato.

“Stavo facendo di tutto per riprendermi quando sono stato colpito da un KO ancor peggiore“, asserisce. Doyle si dice comunque sereno: grazie a questo avvenimento ha imparato tante lezioni ed ora si appresta a fare altro nella vita.