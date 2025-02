Fiorentina, Palladino e l’esclusione a sorpresa che divide i tifosi

L’ultimo match di campionato ha visto la Fiorentina perdere 2-0 in casa contro il Como, un risultato che ha lasciato tanta delusione in casa viola soprattutto per la grande attesa che si era creata dopo le due partite contro l’Inter che erano seguite ai successi contro Lazio e Genoa. Un ko tanto inatteso quanto pesante quello dei gigliati che ha lasciato strascichi negativi nei tifosi anche per un esclusione a sorpresa del tecnico Palladino.

Fiorentina, Comuzzo out tutta la gara divide il tifo

L’ultima sessione di calcio mercato ha visto Pietro Comuzzo protagonista di una telenovela con il Napoli molto interessato al calciatore che alla fine non ha alzato l’offerta per portarlo alla corte di Antonio Conte. Una notizia quella della permanenza in viola di Comuzzo accolta alla grande dalla piazza, e anche dal tecnico viola Palladino che ha definitivo Comuzzo come il grande acquisto del mercato. Un motivo questo per sorprendersi ancora di più dell’esclusione per tutta la gara contro il Como del centrale viola. Palladino ha infatti preferito dal 1′ minuto confermare Pongracic, sicuramente in grande crescita, e lasciare inizialmente il centrale classe 2005′ in panchina.

L’andamento della gara ha visto poi la Fiorentina costretta a recuperare con Comuzzo rimasto in panchina per tutti i 90 minuti. Una scelta che ha lasciato comunque interdetti diversi tifosi viola sui Social Media preoccupati per il futuro del centrale. La prossima estate infatti non solo il Napoli potrebbe essere interessato al giocatore e questo potrebbe portare la società viola a cedere il giocatore. Una possibilità che sicuramente esiste e che lascia in tensione il tifo viola preoccupato di vivere un nuovo caso-Kayode.

Fiorentina-Como ko inaspettato, le parole di Gosens

Robin Gosens è sicuramente uno dei leader dello spogliatoio della Fiorentina, il terzino tedesco ha parlato tramite i propri profili social dopo il ko della viola. Ecco le sue dichiarazioni: “Sapevamo quanto era importante questa partita. Purtroppo non siamo riusciti a trasmettere quella l’importanza in campo. Sconfitta meritata, in più quinto giallo. Cancelliamo tutto e facciamo vedere la vera Viola domenica prossima”.