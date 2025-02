Hamilton, parole da brividi: difficile non commuoversi

Un discorso che ha lasciato tutti senza parole dall’emozione quello pronunciato dal neo ferrarista Lewis Hamilton

Comunque andrà a livello di risultati, 2025 sarà a priori un anno storico per la Ferrari. Questo perché la firma di Lewis Hamilton per la Rossa è semplicemente un evento storico sia per la Scuderia di Maranello sia per l’intero movimento della Formula Uno.

Il sette volte campione del mondo tra McLaren e Mercedes si è infatti accasato in Ferrari ufficialmente da gennaio 2025, ma l’annuncio era già arrivato ad inizio 2024. Un trasferimento che al netto di tutto sembrava destinato a compiersi prima o dopo.

Con il britannico al volante la Ferrari può tornare a sognare: mai come quest’anno nella storia recente la lotta per il titolo è apertissima. Se la RedBull cercherà il quinto sigillo consecutivo con Verstappen, dall’altra parte la Rossa e la McLaren daranno filo da torcere.

Ferrari, le dichiarazioni forti di Hamilton

Oltre ad essere stato un colpo importante a livello sportivo, Hamilton alla Ferrari nasconde anche una mossa di marketing clamorosa. D’altronde la Rossa è la scuderia più iconica di tutte mentre Lewis è considerato tra i piloti più forti di sempre, se non addirittura il numero uno secondo alcuni.

Oltre ai primi giri in pista e alla foto storica davanti alla casa di Enzo Ferrari a Fiorano, la Ferrari ha voluto omaggiare l’arrivo di Hamilton con un video di ben 9 minuti dove vengono ripercorsi i primi passi del 7 volte campione del mondo da nuovo pilota della scuderia di Maranello.

Da bravi le parole di Hamilton che raccontano cosa vuol dire per lui essere un Ferrarista: “Ho visto tante foto di questo posto. Ieri mattina ho corso tre giri a piedi, è stato fantastico. Lì in fondo c’è un tornantino, quando guardavo verso i box ogni volta pensavo ‘Oh mio Dio!’. È un grande sogno essere qui, vivere quest’esperienza. Ci sono anche mamma e papà, è stato un lungo viaggio”.