Le parole di un leader spaventano l’Inter: “Ci sentiamo troppo forti”

Sono parole che faranno discutere quelle del centrocampista dell’Inter Henrikh Mkhitaryan in seguito alla sconfitta patita dai milanesi contro la Juventus. Un sintomo evidente che qualcosa a livello mentale stia sfuggendo dal controllo da parte dei leader carismatici del gruppo che solo un anno fa aveva dominato il campionato.

“Siamo arrabbiati perché avremmo voluto vincere, soprattutto dopo le tante occasioni avute nel primo tempo che non abbiamo sfruttato – ha commentato a DAZN -. Nel secondo tempo i bianconeri sono migliorati, ma forse noi abbiamo avuto troppa fiducia in noi stessi dopo aver fatto un ottimo primo tempo. Abbiamo concesso un po’ troppo nella ripresa. Parlo per me: magari sapendo che siamo molto forti a volte scendiamo in campo non concentrati convinti di vincere lo stesso e poi paghiamo. Secondo me è più una cosa che, sentendoci più forti, è quello che ci disturba quando entriamo in campo. Speriamo di tornare ingiocabili contro il Napoli”.