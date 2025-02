Notizia terribile, sport in lacrime: morto a 26 anni

Muore a soli 26 anni per un brutto e inaspettato malore: il mondo della pallacanestro è in lutto per la scomparsa del giovane allenatore.

Il mondo della pallacanestro italiana è sotto shock per la prematura scomparsa del giovane allenatore Giovanni Rebeccani, morto all’età di soli 26 anni. La notizia ha creato sconforto e un grande senso di vuoto nella comunità in cui il giovane faceva parte e in tutte quelle persone che hanno avuto modo di conoscerlo. Rebeccani era uno studente universitario di matematica, ma anche il coach dei ragazzi del minibasket a Pralboino e della Gs Verolese, oltre a essere collaboratore tecnico della JuVi Cremona di Serie A2. Il giovane allenatore era ben voluto da tutto il mondo della pallacanestro italiana per la sua genuinità e generosità.

Basket italiano in lutto: la causa della morte di Rebeccani

Stando agli aggiornamenti forniti da ‘Bresciaoggi’, Giovanni Rebeccani è stato trovato senza alcun segno di vita dai suoi genitori, di rientro a casa. Lo hanno trovato esanime davanti alla televisione, quando già non c’era più niente da poter fare. La causa della prematura morte dell’allenatore 26enne, al momento, sembra essere legata ad un decesso per arresto cardiaco. A quanto pare, il cuore del giovane coach avrebbe smesso di battere ad un momento all’altro.

La notizia tragica e inaspettata notizia, arrivata come un fulmine a ciel sereno nella comunità di cui Giovanni Rebeccani faceva parte, si è diffusa sui social network in questi giorni, creando grande senso di cordoglio nel mondo della pallacanestro italiana. In molti si sono stretti alla famiglia del giovane coach scomparso, facendo sentire la propria vicinanza anche con un semplice messaggio.

Dalla Verolese al Trenzano: i messaggi di addio sono toccanti

La morte di Giovanni Rebeccani è stata come un pugno in pieno volto per l’ambiente della pallacanestro di cui faceva parte l’appena 26enne. Molti club hanno voluto ricordare il giovane allenatore con dei commoventi messaggi. La Verolese, una volta appresa la straziante notizia, ha salutato Rebeccani con una nota ufficiale: “La Verolese Basket si è risvegliata con la terribile notizia della prematura scomparsa di un collaboratore ma soprattutto di un grande amico e supporter: ci ha lasciato all’improvviso Giovanni Rebeccani. Non ci sono parole. Siamo vicini alla famiglia in questa giornata dolorosa. Da oggi gli angeli avranno un nuovo coach”.

Ha espresso profondo cordoglio e conforto alla famiglia di Giovanni Rebeccani anche la Ferraroni JuVi Cremona: “Giovanni divideva il suo impegno tra la JuVi eu n centro minibasket a Pralboino. Entrato a far parte dello staff delle giovanili in questa stagione, si era subito distinto per le sue grandi doti umane e professionali, diventando un punto di riferimento per i giovani atleti”.

Al lutto, si è associato pure il Trenzano Basket, squadra in cui tuttora fa parte il fratello di Giovanni, Francesco Rebeccani, in qualità di giocatore del campionato di Divisione regionale: “Dirigenti, staff tecnico e atleti sono vicini al nostro giocatore della prima squadra Francesco Rebeccani per l’improvvisa scomparsa del caro fratello Giovanni. Le più sentite e sincere condoglianze a Francesco, ai genitori e ai famigliari tutti”.