Parma, i tempi d’oro sono alle spalle. Ora il pericolo è davvero grande!

I tempi d’oro del grande Parma che dominava in Serie B sono alle spalle. Adesso la situazione dei ducali è davvero delicata e il club ha deciso per il cambio di guida tecnica, mettendo alla porta Fabio Pecchia, che aveva saputo lavorare sapientemente in cadetteria, dominando nettamente il campionato.

In Serie A la musica è completamente diversa e le quattro sconfitte consecutive hanno abbassato notevolmente il morale dei giocatori. Contro il Milan stava per arrivare una vittoria importantissima, ma il Parma è stato beffato in pieno recupero dai rossoneri, dopo aver sfiorato l’impresa nella Scala del Calcio.

Quella beffa ha sicuramente fornito una svolta drastica al rendimento del collettivo, che ha poi perso gli scontri diretti contro Lecce e Cagliari, fino al ko di ieri contro la Roma.

Il calendario adesso inquadra cinque partite delicate e importanti: il derby con il Bologna, poi il Parma andrà a Udine, ospiterà il Torino per poi proiettarsi agli scontri diretti con Monza e Verona, a dir poco decisivi per l’economia della salvezza.

Sohm guida il gruppo verso la salvezza, nonostante le difficoltà

Le parole di Simon Sohm rilasciate a DAZN al termine della sconfitta contro la Roma. Il centrocampista dei ducali è uno dei tasselli più rilevanti del collettivo e, dopo aver guidato la mediana della squadra in B, facendo la differenza, sta provando a trascinare il gruppo fuori dalle difficoltà. E la lotta salvezza s’infuria.

Vi sentite vivi?

“Certo, la squadra è viva e anche oggi, in una partita difficile, abbiamo fatto alcune buone cose. Dobbiamo continuare a lavorare, tutto è possibile”.

Ora una partita importante.

“Ogni partita è molto importante, dobbiamo fare punti ed è il nostro obiettivo”.

Cosa vi siete detti dopo la partita?

“Eravamo tutti tristi, abbiamo provato a giocare con un uomo in meno per 60 minuti e non è facile. Sappiamo che abbiamo una bella squadra, dobbiamo fare punti”.