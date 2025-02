Serie A, Genoa-Venezia: le formazioni ufficiali

Decimo ed ultimo match della 25^ giornata di Serie A. Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, il Genoa di Patrick Vieira cerca punti per continuare la corsa verso una salvezza tranquilla e ospita il Venezia di Eusebio Di Francesco, al momento penultimo in classifica, alla ricerca di una vittoria che riaccenderebbe le speranze dei Lagunari. Ecco la scelta dei 22 in campo.

Le scelte ufficiali di Vieira e Di Francesco

Genoa (4-3-2-1): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup, Miretti; Vitinha, Messias; Pinamonti.

Venezia (3-4-3): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Zampano; Ellertson, Fila, Oristanio.