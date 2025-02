Serie B, Frosinone altro esonero: salta Leandro Greco

Arriva un altro esonero in casa Frosinone, dopo quello di Vincenzo Vivarini, la società ciociara ha deciso di sollevare dall’incarico anche il suo sostituto Leandro Greco. Per l’ex allenatore di Olbia e Sudtirol fatale il pareggio interno contro la Reggiana solo l’ultimo risultato insoddisfacente di un lungo periodo senza vittoria. Sono infatti sette le gare consecutive senza successi per la formazione laziale, che al momento ricopre il penultimo posto nella classifica dell’attuale Serie B.

Frosinone, rischio Serie C

L’avventura di Greco alla guida della società del presidente Stirpe è durata dunque solamente 17 partite. Il tecnico 39enne ha racimolato solamente 17 punti, frutto di tre vittorie e 8 pareggi. L’ultima vittoria però risale allo scorso 26 dicembre, quando i ciociari vinsero 2-0 contro la Salernitana, che stava invece per esonerare Stefano Colantuono.

Un esonero dovuto, quello di Greco, tutto sommato incolpevole della situazione in cui si trova la formazione frusinate ma incapace di tirarla fuori dalle sabbie mobili di un clamoroso rischio di retrocessione in Serie C, per quello che sarebbe un clamoroso doppio salto all’indietro.

A 12 giornate dal termine, la classifica del Frosinone dà ancora importanti speranze. Infatti, nonostante la penultima posizione ed un andamento molto negativo la squadra è solamente -5 dai playout e a -6 dalla salvezza.