Serie C, penalizzazione in arrivo per la Lucchese!

In casa Lucchese si allarga il terremoto che aveva portato alle dimissioni in massa della dirigenza del club toscano. Stanotte scadevano i termini per la regolarizzazione dei pagamenti degli stipendi e delle imposte IRPEF. Il club rossonero, finito nel caos qualche giorno fa, risulta inadempiente. Inevitabile la penalizzazione della società di Lucca, che sarà probabilmente quantificata in quattro punti.

I giocatori e i tecnici non hanno ricevuto gli stipendi. Quindi, nella giornata di domani, oltre all’ufficializzazione della situazione di inadempienza e i giocatori si riuniranno per una riunione per capire come e se finire la stagione. Il tutto nonostante la gara vinta proprio nel weekend contro il Perugia che, in questo momento, metterebbe la formazione toscana fuori dalla zona retrocessione.