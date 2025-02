“Solo per Zanardi”: la scelta commuove

Il post social commovente sul pilota bolognese nel 2020 colpito da un altro tragico incidente. Lo scorso ottobre ha compiuto 58 anni

Zanardi come Schumacher, l’affetto per l’ex pilota italiano è agli stessi livelli di quello che viene riservato al tedesco. Sui social è un continuo ricordare i due campioni delle quattroruote, il primo anche delle tre ruote visto che dopo il grave incidente in cui ha perso entrambe le gambe, ha dedicato tutto se stesso al paraciclismo.

Otto medaglie d’Oro alle Olimpiadi

Zanardi è stato un vincente pure nel secondo sport che ha contraddistinto la sua vita, o meglio la sua nuova vita: ha vinto ben 4 medaglie d’oro alle Olimpiadi di Londra 2012, altrettante a quelle di Rio 2016, e 12 titoli ai campionati mondiali su strada.

Zanardi resta nel cuore dei suoi tifosi

Indimenticato Schumi, indimenticato Zanardi dai suoi fan. Uno di questi ha commentato sotto a un post di ‘Motorsport.com’, in cui con una grafica venivano esibite alcune delle livree iconiche della Williams, e chiesto agli utenti “Qual è stata la tua preferita nel corso degli anni?”.

Some of Williams iconic liveries ✨ Which has been your favorite over the years? pic.twitter.com/G26Tk5QeLN — Motorsport.com (@Motorsport) February 14, 2025

“Solo perché la guidava Zanardi”

Enzo Addondi, evidentemente un ‘vecchio’ tifoso del pilota bolognese, ha risposto che è stata la FW21… Ma “solo perché la guidava Zanardi”.

Only because Alex Zanardi was driving it ❤️ pic.twitter.com/QOOnSHRi6k — Enzo Addondi (@Fidelio1971) February 14, 2025

Al commento, ha allegato due immagini: nella prima si vede Zanardi accovacciato proprio al fianco della vettura. Nella seconda lo stesso Zanardi in pista, all’interno dell’abitacolo. Parliamo del Mondiale 1999, che appunto disputò al volante della scuderia di Grove.

Purtroppo per il classe ’66 fu una stagione a dir poco travagliata, nonché l’ultima in Formula 1, con ben 10 ritiri e senza aver conquistato neanche un punto. Due anni dopo, a Lausitzring, avvenne l’incidente in Formula Cart che gli causò la perdita di entrambe le gambe.

Nessuna notizia dalla famiglia

Diciannove anni dopo, esattamente il 19 giugno 2020 in Toscana quando andò a schiantarsi contro un camion, Zanardi è stato vittima di un altro tragico incidente, stavolta mentre si allenava su strada con la sua handbike.

Dopo 76 giorni trascorsi nel centro di riabilitazione di Vicenza, Zanardi è tornato nella sua villa di Noventa Padovana. Da allora, però, non si sa più nulla circa le sue condizioni di salute. Il 23 ottobre scorso ha compiuto 58 anni ed è stato celebrato sui social anche da suo figlio Niccolò oltre che dalla moglie Daniela Manni. Entrambi, però, non hanno condiviso nessuna foto, nessun video di Alex. Massimo riserbo, privacy totale, ma in fondo è giusto così.