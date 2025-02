Milan, clamoroso attacco social di un giocatore: “La vostra è solo invidia”

In questa stagione il rendimento di Theo Hernandez è stato spesso e volentieri oggetto di critiche sia da parte dei tifosi del Milan sia dei commentatori. Al termine della partita contro il Verona l’immagine del tecnico Sergio Conceicao che ha consolato Theo non è di certo passata inosservata.

Quest’oggi Theo Hernandez ha pubblicato una story su Instagram con una canzone in sottofondo che non lascia spazio a interpretazioni: “Parlate di me, la vostra è solo invidia. Fanculo a chi mi odia”. Per i rossoneri è già vigilia di Champions (domani l’appuntamento contro il Feyenoord) e il terzino francese ha voluto mandare un messaggio chiaro a tutti coloro che l’hanno contestato. Qualche giorno fa anche il suo compagno di squadra e amico Rafael Leao aveva postato una story insieme al francese, scrivendo: “Insieme”, con la didascalia accompagnata da un cuore.

Conceicao spesso a difesa di Theo

Conceicao si è espresso in più di una circostanza difendendo la causa di Theo, più volte bersagliato da feroci critiche dal tifo rossonero: “È stato come con i figli quando si comportano male al ristorante e allora devi fare qualcosa. Io sono così, diretto e frontale”, aveva detto il tecnico portoghese al termine della partita contro il Verona vinta nel finale, dopo la doppia sostituzione dei due giocatori più forti del Diavolo.



Si è parlato tanto di mercato in ottica Theo. A gennaio le voci sul Como, ma anche quelle di un suo possibile addio al termine della stagione. Le negoziazioni sul rinnovo appaiono un po’ in frenata, anche se Ibrahimovic si è sempre detto fiducioso si poter confermare la presenza del terzino anche per le prossime stagioni.

Cambiamenti tecnici di lavoro che hanno coinvolto anche Theo Hernandez, come ha ribadito Conceicao: “Cambiando lo staff, già c’è qualcosa di diverso. Io so come sono le cose essendo stato calciatore. Ma poi devi dimostrare il tuo modo di lavorare a cui loro devono credere. Una bella cosa che ho trovato qua è l’accettazione di tutto quello su cui abbiamo lavorato”.