Valentino Rossi, la foto fa scalpore: la MotoGp si inchina

Per Valentino Rossi c’è l’omaggio della MotoGP e non soltanto: la foto fa scalpore, tutti si inchinano al Dottore

Numero 46: il Dottore. C’è da riscrivere la smorfia per colpa (o merito, fate voi) di Valentino Rossi. Il fuoriclasse delle due ruote, oggi ottimo pilota anche al volante di una quattro ruote, ha scritto la storia della MotoGP e ne è diventato simbolo e punto di riferimento.

Un ruolo che ricopre anche oggi che a 46 anni (il numero è quello giusto) ha deciso di cambiare ‘sport’. Così non sarebbe azzardato immaginare di dedicare il numero che ha caratterizzato al sua carriera e che oggi rappresenta anche i suoi anni proprio a Valentino. Giornate di celebrazioni per Rossi che ieri ha compiuto gli anni (46, of course) ed è stato festeggiato un po’ da tutto il mondo dello sport.

Lo ha fatto, neanche a dirlo, la MotoGP con un omaggio molto apprezzato dai beniamini del pilota di Tavullia. Sui canali ufficiali della classe regina è stato, infatti, riproposto lo speciale in 9 puntate (proprio come i titoli vinti) dedicato alla carriera di Valentino Rossi. Un regalo più che al pilota ai suoi tifosi che hanno così potuto rivedere le vittorie del Dottore e riassaporare le emozioni di quei trionfi.

Valentino Rossi, dalla MotoGP all’Inter: quanto regali

Se la MotoGP ha ricostruito la carriera di Valentino Rossi nel motociclismo, anche l’Inter ha pensato di fare un omaggio al pilota di Tavullia, grande tifoso nerazzurro.

Così sui canali social della società lombarda, ecco apparire una foto che ha scatenato i fan: Valentino Rossi ventenne ad Appiano Gentile insieme a Ronaldo il Fenomeno. Uno scatto storico che ha acceso la nostalgia del popolo nerazzurro e non solo. L’immagine è stata scattata nel 1999 e mostra il fuoriclasse brasiliano che regala una maglia con il suo nome all’asso del motociclismo, allora un giovane pilota di 20 anni, ma già capace di ottenere le sue prime vittorie mondiali.

Da quel giorno di tempo ne è passato e Rossi è stato in grado di vincere altri 8 mondiali, di cui 7 nella classe regina. Il suo nome è scritto per sempre nella storia della MotoGP e chissà che presto non comparirà anche in quello della smorfia. Intanto si è goduto il compleanno e i regali che sono piovuti un po’ da tutte le parti. VR46 è da ieri anche l’età del campionissimo. Sulla ruota di Tavullia inutile anche scommettere: il numero che uscirà sarà sempre il 46.