Atalanta, c’è un dato che preoccupa. E a febbraio…

L’Atalanta cercherà di ribaltare il Club Brugge: appuntamento questa sera a Bergamo dopo il risultato davvero incredibile dell’andata, frutto di un errore clamoroso dell’arbitro che ha concesso un calcio di rigore inspiegabile alla formazione belga. Lo stadio stasera si farà sentire perché è caldissimo il desiderio di rivincita.

Ma c’è un dato che preoccupa, ed è quello relativo ai risultati del mese di febbraio. L’Atalanta, infatti, sembra piombata in un apparato di discontinuità. Il mese era infatti iniziato con il pari a reti bianche contro il Torino, è proseguito poi con la sconfitta contro il Bologna in Coppa Italia. Il rotondo successo di Verona sembrava aver riportato il sereno sopra il cielo di Bergamo, ma la discontinuità ha riafferrato le anime della Dea.

E’ arrivata la sconfitta di Bruges e il pari a reti bianche contro il Cagliari che ha frenato la corsa verso il primo posto in campionato. Un mezzo passo falso che precede proprio l’appuntamento di questa sera.

Dunque un mese di febbraio tutt’altro che brillante. Una frenata che la Dea cerca di trasformare in slancio per il futuro. Ancora tutto da identificare…

Le parole in conferenza stampa di Gasperini

Gian Piero Gasperini ha parlato così ieri in conferenza stampa: “Lookman e Kolasinac hanno recuperato, sono convocati. Probabilmente perdiamo Hien. La squadra all’andata ha giocato un po’ a metà strada, questo ci ha creato qualche problema in più. Dobbiamo fare una partita migliore, nel secondo tempo abbiamo avuto delle occasioni per andare in vantaggio, globalmente dobbiamo fare una partita due scalini migliori”.

Cosa è successo a Hien?

“Oggi abbiamo fatto una rifinitura, ha accusato un affaticamento all’adduttore, saremo più precisi domani”.

Quanto può incidere il fattore stadio?

“È importante tutto, incide e può essere sotto molti aspetti determinante, ma noi dobbiamo fare un’ottima gara. Col City ho visto una squadra molto duttile, ha dei giovani che ribaltano l’azione, per superare questo turno dobbiamo fare una buona gara sotto tutti gli aspetti, mi hanno fatto un’ottima impressione”.