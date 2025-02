Atalanta-Club Brugge 1-3, disastro Dea nerazzurri eliminati

Termina 1-3 il match di ritorno tra Atalanta e Club Brugge al Gewiss Stadium. Un ko pesante che costa l’eliminazione alla Dea dopo il 2-1 per il belgi dell’andata. A decidere il match la doppietta di Talbi e la rete di Jutgla. Inutile per l’Atalanta il ritorno al gol di Lookman.

Atalanta-Club Brugge, le ufficiali

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Cuadrado, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Retegui. All. Gasperini

CLUB BRUGES (4-5-1): Mignolet; Seyz, Ordonez, Mechele, De Kuyper; Talbi, Jashari, Vanaken, Onyedika, Tzolis; Jutgla. All. Hayen

Crollo Dea, Atalanta eliminata

Pronti via e dopo 2 minuti subito Club Brugge in vantaggio. Vanaken avvia l’azione, Jutgla rifinisce per il numero 68 che la fa passare sotto le gambe di De Roon con un destro angolato. Niente da fare per Carnesecchi. Un gol che scuote la Dea che al 18′ pareggia ma la rete viene annullata. De Ketelaere fa correre a destra Cuadrado, cross basso per la girata vincente del numero 32 nerazzurro partito però oltre la linea difensiva della formazione belga. Al 27′ raddoppio ospite. Ripartenza avviata dal colpo di testa di Mechele per Jashari, accelerazione e palla per la conclusione di Tzolis respinta da Carnesecchi che si arrende al tap-in vincente del 68. In chiusura di prima frazione Jutgla chiude il discorso. Altra ripartenza micidiale della formazione belga, Tzolis si invola in campo aperto e serve il numero 9 che scarica un sinistro di collo pieno alle spalle di Carnesecchi.

Lookman segna ma non basta

Subito dentro Lookman e subito gol. Cross basso di Zappacosta per la girata di prima col destro, alle spalle di Mignolet che non riesce a intervenire. Parte forte la squadra di Gasperini. Al 56′ Ederson si divora il 2-3. Conclusione col destro che si stampa sul palo, sulla respinta Lookman viene pescato in posizione di fuorigioco. Al 60′ rigore per la Dea. Dal dischetto si presenta Lookman che però sbaglia. Bravo Mignolet a parare. Altri 4 minuti e la Dea ci prova ancora. Ci provano prima Retegui e poi Lookman, entrambi murati dalla difesa del Bruges. Deve ripartire da dietro la Dea. Altra chance Dea al 71′. Ancora con Lookman. Calcia forte dalla distanza l’attaccante nigeriano, si distende per deviare lateralmente Mignolet. Atalanta in 10 al 87′. Espulso Toloi. Rosso diretto per il capitano nerazzurro, che perde la testa andando a rincorrere De Cuyper per spintonarlo. Match che finisce così Atalanta eliminata.