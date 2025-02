Atalanta-Club Brugge, Gasperini sorprende in difesa: le formazioni

Alle 21.00 scenderanno in campo al Gewiss Stadium Atalanta e Club Brugge nella gara di ritorno dei playoff di Champions League. La Dea arriva dal ko contestato per 2-1 dell’andata e cerca riscatto davanti ai suoi tifosi. Gasp sorprende, in panchina Bellanova e Posch, dentro Cuadrado e Toloi. Ecco le scelte ufficiali di Gasperini e Hayen.

Atalanta-Club Brugge, le ufficiali

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Cuadrado, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Retegui.

All. Gasperini

CLUB BRUGES (4-5-1): Mignolet; Seyz, Ordonez, Mechele, De Kuyper; Talbi, Jashari, Vanaken, Onyedika, Tzolis; Jutgla.

All. Hayen