Atalanta, piove sul bagnato! Ko un pilastro della difesa

Continua l’emergenza infortuni, soprattutto in difesa, per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Dopo aver perso per quasi tutto il resto della stagione sia Giorgio Scalvini che Odilon Kossounou, ed essere rimasti senza Sead Kolasinac nelle ultime gare, la Dea continua a perdere pezzi. Infatti, questa sera, per circa tre settimane mancherà anche Isak Hien. Il difensore svedese dell’Atalanta, pilastro del trio difensivo di Gasperini, quest’oggi si è sottoposto agli esami strumentali del caso alla coscia sinistra e hanno evidenziato una lesione al muscolo adduttore.

Hien, infortunio che non ci voleva!

Il difensore svedese è una delle poche certezze che erano rimaste a Gasperini nel suo reparto difensivo. Sfortunato protagonista della serata di Bruges, l’ex Hellas Verona si è dovuto fermare anche lui per un problema muscolare così come Kolasinac e soprattutto Kossounou. Gasperini dunque ora deve fare i conti con un’emergenza difensiva che non accenna a fermarsi. Soprattutto questa sera, quando al Gewiss Stadium, la Dea si giocherà le sue carte per ottenere la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. E lo farà con ogni probabilità con una difesa smontata e rimontata dal tecnico di Grugliasco che dovrà inevitabilmente reinventare qualche altro giocatore da difensore o affidarsi ai giovani provenienti dal vivaio nerazzurro.

Le possibili soluzioni

Difficile per Gian Piero Gasperini individuare una vera soluzione difensiva proveniente dall’under 23 della Dea. L’unico difensore a disposizione, proveniente dalla seconda squadra, è Tommaso Del Lungo, ventunenne difensore centrale che però non sembra del livello giusto. Per Bruges e forse anche per la gara di campionato in casa dell’Empoli, Gasperini dovrà pescare dalla sua riserva di armi tattiche. La principale soluzione a disposizione di Gasperini con tre difensori ko, è certamente l’arretramento di Marten de Roon nel ruolo di difensore centrale. La mossa di spostare lo storico mediano nerazzurro ha funzionato molto bene negli anni scorsi. Tuttavia, Gasperini avrebbe certamente preferito avere de Roon in mediana piuttosto che rinunciarvi nuovamente.