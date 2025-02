Champions League: Milan e Atalanta riusciranno nella remuntada? Juve ospite del PSV

Si decideranno tra questa sera e quella di mercoledì gli spareggi-playoff di Champions League. Domani sera sapremo ufficialmente quali squadre accederanno agli ottavi di finale della competizione: in campo anche Milan, Atalanta e Juventus.

La squadra di Sérgio Conceição ospiterà il Feyenoord dopo aver perso la gara d’andata. In Olanda, i ragazzi di Bosschaart sono riusciti a imporsi grazie alla rete di Paixao dopo soli tre minuti di gioco. La sensazione, però, è che a San Siro la musica sarà diversa e le quote lo dimostrano: segnaliamo la giocata “Parziale-finale 1/1”, su Planetwin365 a 1,95; su Betclic 1,79 e su Unibet 2,07. Non è da escludere che i rossoneri possano mantenere la porta inviolata, con la quota della giocata “NoGoal”, valutata su Planetwin365 a 1,85; su WilliamHill 1,90 e su Betclic 1,84. Tra i risultati esatti, da tenere in considerazione il 2-0 in favore del Milan: la quota è di 7 su Planetwin365; su Betclic 6,25 e su Unibet 6,75.

In cerca della remuntada anche l’Atalanta di Gasperini, uscita sorprendentemente sconfitta dalla trasferta con il Club Brugge. Il gol della vittoria belga è arrivato allo scadere, grazie al rigore trasformato da Nilsson. La Dea ha, però, tutte le carte in regola per poter ribaltare il risultato al Gewiss Stadium: molto interessante la quota della giocata “Handicap 1 (-1)”, su Planetwin365 a 2,35; su Betclic parliamo di 2,29 volte la posta e su Unibet 2,40. Da considerare anche l’Over 3,5 Casa, su Planetwin365 a 2,50; mentre su Betclic la quota è di 2,47 e su Unibet 2,65. Tra i risultati esatti, segnaliamo il 3-1 in favore dell’Atalanta: la quota è di 12 su Planetwin365; su Unibet e Betclic 10,50.

La Juventus di Thiago Motta dovrà difendere la vittoria di Torino e ora sarà ospite del PSV. All’Allianz Stadium, i bianconeri si sono imposti sugli olandesi col risultato di 2-1: decisiva la rete di Mbangula all’82esimo. Al Philips Stadion si potrebbe ipotizzare una gara a tratti tirata: segnaliamo l’Under 2,5 finale a 2,15 su Planetwin365; stessa quota che troviamo su WilliamHill, mentre su Betclic la stessa giocata è a 2,13. Da non sottovalutare anche la giocata “Primo tempo X”, su Planetwin365 a 2,30; come su WilliamHill, mentre su Betclic la quota è di 2,24.