Colpo di scena Berrettini, è ufficiale: la risposta spiazza

“Si può sempre rimediare” e ora impazza il gossip sul tennista romano numero 35 nel ranking e adesso impegnato agli ATP di Doha

Berrettini agli ATP 500 di Doha, dove avrebbe dovuto partecipare anche Sinner. Poi la squalifica di 3 mesi, concordata con la WADA, ha fatto uscire di scena il numero uno al mondo, il cui rientro ora è previsto agli Internazionali di Roma del prossimo maggio.

Partenza col botto

Berrettini sarà nel tabellone principale del torneo partito ieri in Qatar, con la conclusione prevista per sabato 22 febbraio. Il numero 35 del ranking ATP inizierà col botto, cioè affrontando Novak Djokovic già al primo turno.

Dove vedere Berrettini vs Djokovic

Il match con Djokovic si disputerà oggi pomeriggio e sarà trasmesso su ‘Sky Sport Uno’, presente sul canale 201, ‘Sky Sport Tennis’ su canale numero 203, finanche in streaming su ‘Sky Go’ e ‘NOW’.

🍓 A Wimbledon final rematch between Djokovic & Berrettini 🗽 US Open champs meet with Alcaraz vs Cilic ⚔️ Potential Alcaraz-Djokovic semi-final How the week is shaping up at @QatarTennis ⬇️ pic.twitter.com/encoiptszP — Tennis TV (@TennisTV) February 15, 2025

Non ha mai battuto Djokovic

Berrettini riaffronta Djokovic quattro anni dopo la sconfitta in finale a Wimbledon, con il fuoriclasse serbo che vinse in quattro set spezzando il sogno del tennista romano di aggiudicarsi il primo Slam della carriera. In quattro incontri, l’ultimo ai quarti di finale degli US Open, Berrettini è sempre stato sconfitto da Djokovic.

Il programma degli ATP di Doha:

Lunedì 17 febbraio: primo turno

Martedì 18 febbraio: primo turno

Mercoledì 19 febbraio: secondo turno

Giovedì 20 febbraio: quarti di Finale

venerdì 21 febbraio: semifinali

Sabato 22 febbraio: finale

Berrettini e Sarah Toscano, botta e risposta che alimenta il gossip: “Si può sempre rimediare”

Prima dell’esordio a Doha, Berrettini è stato protagonista, in qualche modo, al Festival di Sanremo vinto da Olly. Ha fatto il giro del web il video in cui la cantante toscana Sarah Toscano ha ammesso di avere una cotta per lui. Alla precisa domanda, “Se entrasse Berrettini cosa gli diresti?”, la Toscano ha risposto senza esitare: “Ti amo”.

Immediata e ironica la replica del tennista: “Solo perché non mi conosce”. Sarah toscano ha controreplicato, scrivendo “Si può sempre rimediare”. Sta per nascere una nuova storia d’amore? Chissà, magari lo scopriremo presto.