Con chi ce l’ha Leao? Bordata a chi lo critica: “Tanti parlano senza aver mai giocato”

Il Milan si gioca la stagione, così come il suo tecnico si gioca una parte rilevante del proprio futuro, nella sfida contro il Feyenoord: si riparte dall’1-0 per gli olandesi dell’andata. E nel corso del prepartita l’attaccante Rafael Leao ha mandato un messaggio ai tanti che lo criticano, probabilmente rivolgendosi a opinionisti e giornalisti.

Ecco infatti le sue parole, in risposta a chi gli chiedeva quanto lo avessero caricato le parole del Senior Advisor di RedBird, Zlatan Ibrahimovic, che ha parlato di lui nella conferenza stampa di ieri. “Mi carica sempre (Ibrahimovic, n.d.r.), mi dice le cose sia quando vanno bene che quando vanno male. Zlatan è una persona che mi ha aiutato al Milan fino ad oggi, sono parole belle da sentire se dette da uno come lui. Perché lui è stato sul campo e capisce come vanno certe cose, poi ci sono invece tante persone che non hanno mai giocato e parlano tanto e che non le capiscono“.

Le parole di Ibrahimovic su Leao

Nel corso della conferenza stampa tenuta ieri al posto di Sergio Conceicao (che era di rientro dal funerale del suo ex presidente ai tempi del Porto, Pinto Da Costa), il senior advisor di RedBird, Zlatan Ibrahimovic ha parlato infatti dell’attaccante portoghese, difendendolo dalle critiche: “Tutti parlano di Leao, tutti gli dicono come deve giocare, ma Leao è uno dei giocatori più forti del mondo. Quindi sa come giocare. Gli si può dire tatticamente dove stare, lo puoi spingere per correre di più, ma è tutta roba di tattica. Come deve giocare non lo spieghi: è lui che lo spiega. Lui è lui ed è uno dei più forti giocatori del mondo. State tranquilli, Leao sa cosa sta facendo”. Insomma, difesa a spada tratta da parte dell’ex attaccante svedese per un giocatore che ha sempre trattato con i guanti, fin dai tempi in cui faceva coppia con lui in campo con la maglia del Diavolo.