È squalificato ma va a giocare, il club si dissocia: tifosi su tutte le furie

Ci si aspettava di più dal Siena, che occupa la zona playoff del girone E di Serie D, senza riuscire però a impensierire un Livorno lanciatissimo verso la promozione in terza serie. In queste ore sta facendo discutere la situazione relativa all’attaccante Elia Galligani, giocatore di riferimento della squadra di Lamberto Magrini.

Nel finale della sfida contro il Seravezza, Galligani venne espulso per un fallo di reazione che gli è costato caro: due giornate di squalifica. Domenica il Siena ha giocato il sempre sentito derby con il Livorno in trasferta (vinto 3-1 dagli amaranto, ndr) e questa mattina si è sparsa la notizia secondo la quale Galligani, approfittando della squalifica, è andato a giocare la competizione Kings League.

Non si è fatto attendere il comunicato del Siena, che ha specificato che non è stato fornito alcun permesso al giocatore per prendere parte alla competizione organizzata dall’ex difensore del Barcellona Gerard Piqué.

Di seguito il comunicato del club toscano: “La società Siena F.C. – si legge nella nota – prende le distanze verso la partecipazione alla Kings League con la formazione “Black Lotus” del calciatore Elia Galligani in quanto questa iniziativa non è stata autorizzata dal club. Pertanto saranno presi provvedimenti verso il calciatore al fine di tutelare gli interessi e l’immagine del Siena F.C”.

Galligani ha giocato la Kings League come wild card per la squadra Black Lotus. Sui social i tifosi non hanno certamente preso bene la notizia, chiedendo adesso provvedimenti alla società.

Il Siena, considerando la posizione in classifica, può iniziare a pensare alla prossima stagione. E sarà curioso capire in che modo la proprietà svedese pianificherà all’atto pratico il prossimo campionato di Serie D. I tifosi s’aspettano molto sul piano degli investimenti. Il club toscano ha vissuto anni turbolenti, caratterizzati da tre fallimenti negli ultimi nove anni.