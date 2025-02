ESCLUSIVA SI Napoli, tutto confermato per il rinnovo di Olivera: che attestato di stima, i dettagli

Il Napoli entra nella fase finale della lotta Scudetto contro l’Inter, ma tengono banco anche le questioni legate ai rinnovi dei contratti ed uno dei giocatori in trattativa da tempo per prolungare il suo matrimonio con i partenopei è Mathias Olivera. La classifica dice che gli azzurri sono in vantaggio di 2 punti sui rivali, con la sfida al Como in programma domenica e poi lo scontro diretto proprio contro la squadra di Simone Inzaghi (che prima affronterà il Genoa a San Siro) nel weekend successivo: siamo nel vivo dello sprint finale, intanto però la società si muove per costruire anche le basi il futuro. A partire dal confermare quei giocatori che sotto la gestione di Antonio Conte si sono confermati come validi elementi per puntare a vincere.

Riguardo Olivera: Conte difficilmente fa a meno di lui come testimoniano le 20 presenze in altrettante partite di campionato per l’uruguaiano fin qui, che ha saltato giusto le sfide dove si è dovuto fermare per un infortunio al polpaccio, nelle ultime settimana. Poi giusto in Coppa Italia si è riposato (anche se pure nella sfida con il Modena è entrato nel finale, rimanendo invece in panchina contro Palermo e Lazio).

L’attuale contratto dell’esterno è a scadenza il 30 giugno 2027, ma secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il rinnovo in questi giorni arriverà l’annuncio per il suo rinnovo del contratto, imbastito già da tempo – come vi abbiamo raccontato negli scorsi mesi qui su Sportitalia – e che ormai è solamente da finalizzare ed annunciare. Come vi avevamo raccontato uno dei temi sul tavolo fra il club, il ds Giovanni Manna e l’entourage del giocatore, era quello se fargli firmare un’intesa di 4 anni più uno di opzione o se direttamente di 5 stagioni. Si è arrivati ad accordarsi sulla seconda ipotesi, dunque direttamente fino al 2030, a testimonianza dell’attestato di stima che il club partenopeo vuole fare all’esterno uruguaiano.