Catastrofe Milan: è fuori dalla Champions. Follia Theo da rosso: 1-1 e passa il Feyenoord

Il Milan esce dalla Champions League: agli ottavi ci va il Feyenoord al termine di 180 minuti nel corso dei quali i rossoneri non hanno fatto abbastanza per meritarsi il passaggio del turno. La partita di stasera era partita nella migliore possibile, con un gol che sembrava dettato dal destino proprio dell’ex Gimenez, ma poi un rosso a Theo ed il gol subito da Carranza completano la serataccia.

La partita: Milan subito avanti, Feyenoord in difficoltà

Le scelte di Conceicao sono un chiaro messaggio ai suoi: spazio ai fantastici quattro, Pulisic, Joao Feliz, Leao e Gimenez, con anche Reijnders in posizione arretrata e Musah al posto di Fofana. Non passa nemmeno un minuto a San Siro che l’uomo più atteso nonché ex di turno, Santiago Gimenez, ha già timbrato il cartellino: cross di Pulisic, sponda perfetta di Thiaw e il messicano di testa fa 1-0 pareggiando subito i conti. E’ un Milan che parte molto bene a livello di approccio, con Conceicao che chiama un pressing altissimo e totale, per provare ad annichilire subito le ambizioni dell’avversario. Al 19′ grande chance per il raddoppio rossonero: ancora Gimenez protagonista, stavolta nelle vesti di assist-man: grande lancio per Joao Felix, stop al bacio del portoghese, che poi calcia però alto. Al 23′ grande chance per il Milan: botta da fuori di Joao Felix, Wellenreuther respinge di pugno, Theo Hernandez calcia di prima intenzione sulla respinta e scheggia il palo.

Sciocchezza Theo, il Feyenoord la riprende

A fine primo tempo arriva un evitabilissimo giallo per Theo che poi gli costerà caro. Ad inizio ripresa infatti, il francese entra in area, cade e si prende anche il secondo cartellino, stavolta per simulazione (dubbia) lasciando il Milan in 10.

Conceicao corre ai ripari e toglie Gimenez per inserire Fofana, passando ad una sorta di 4-4-1. Pochi minuti ed il Feyenoord pareggia: cross di Bueno dalla sinistra: Carranza sbuca tra Pavlovic e Bartesaghi e di testa fa 1-1. Il Milan ci prova con il cuore: Thiaw svetta di testa su punizione battuta da Reijnders, Wellenreuther blocca. Il finale è più di volontà da parte dei rossoneri che di idee: non arrivano più tiri fino al recupero quando Thiaw ha una doppia chance sugli sviluppi di una punizione scaraventata in centro, ma non è serata. Finisce 1-1 ed a passare è il Feyenoord, che affronterà una fra Inter ed Arsenal.