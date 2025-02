Juventus, contro il PSV assente uno dei migliori dell’andata…

La Juventus, domani sera, sarà impegnata ad Eindhoven nella gara di ritorno del playoff di Champions League contro il PSV. I bianconeri di Thiago Motta, reduci da quattro vittorie consecutive tra Serie A e Champions League, avranno la rosa quasi al completo. Mancheranno i soliti lungo degenti Bremer, Cabal e Milik, ma oltre a loro ci sarà un’altra assenza di peso. Nella lista dei convocati del tecnico italo-brasiliano della Juve per la trasferta in terra olandese non compare Douglas Luiz. Il regista brasiliano, dopo aver saltato la gara contro l’Inter per un affaticamento muscolare, non sarà presente nemmeno in Olanda per il ritorno dei playoff.

Juventus orfana di Douglas Luiz

L’ex centrocampista dell’Aston Villa ha vissuto una prima parte della sua prima stagione bianconera molto complessa. All’inizio dell’annata Motta lo aveva utilizzato col contagocce. Quando, dopo la gara contro la Lazio a metà ottobre, Douglas Luiz sembrava poter prendere in mano le redini del centrocampo della Juventus, ecco lo stop. Un affaticamento muscolare contro lo Stoccarda lo costringe ad un lungo stop di circa un mese e mezzo, intervallato da una panchina a Lille.

Il rientro graduale degli ultimi due mesi e la bella partita (finalmente!) contro il PSV all’andata avevano dato un segnale più che positivo. Invece, in allenamento prima dell’Inter è arrivato un altro stop per affaticamento.

Nemmeno la sessione in gruppo, quest’oggi, è servita a rendere il brasiliano disponibile per la gara di domani sera ad Eindhoven. E quindi la Juventus dovrà fare a meno di uno dei migliori in campo della gara d’andata.