Parma, ufficiale: Cristian Chivu è il nuovo allenatore

Dopo l’anticipazione di ieri Sportitalia con Alfredo Pedullà: ora è anche ufficiale, Cristian Chivu sarà il nuovo allenatore del Parma. Dopo l’esonero comunicato e reso ufficiale ieri dalla società emiliana di Fabio Pecchia, ieri sera in città è arrivato l’ex allenatore della Primavera dell’Inter e questa mattina ha messo la propria firma sul contratto che lo legherà al Parma. Compito del neo tecnico rumeno sarà quello di cercare di portare i gialloblù a raggiungere la salvezza. Un compito difficile, ma tutt’altro che impossibile. Il Parma, al momento, ha 20 punti ed è ad un solo punto dalla zona salvezza. Una posizione, dunque, dalla quale la formazione crociata potrà facilmente emergere con una serie di risultati positivi.

La carriera di Chivu

Per Chivu, quella di Parma, sarà la prima esperienza come allenatore di una squadra professionistica. Un salto enorme quello dell’ex difensore di Roma ed Inter, visto che in passato le uniche esperienze in panchina del rumeno sono state proprio nelle giovanili nerazzurre. Chivu ha cominciato la propria carriera nel 2018 con l’under 14 dell’Inter per poi salire di categoria, fino alla Primavera. Con la formazione Primavera in tre stagioni ha vinto anche uno scudetto e ha portato i giovani nerazzurri a conseguire ottimi risultati. Fino all’estate scorsa, quando a seguito della delusione della finale Scudetto contro il Sassuolo ha deciso di lasciare la società nerazzurra.

Lo staff

Nel suo staff ci sono nomi noti. A fare da primo assistente di Chivu ci sarà l’ex match analyst della Juventus e della Nazionale, Antonio Gagliardi. L’altro collaboratore tecnico sarà Angelo Palombo, ex centrocampista e capitano della Sampdoria, mentre Nicola Pavarini (già portiere del Parma nella sua carriera da calciatore) sarà proprio il preparatore degli estremi difensori della formazione gialloblù.