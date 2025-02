Simoncelli, ricordo indelebile: impossibile trattenere le lacrime

Moto Gp, arriva il commento a sorpresa di un cantante di Sanremo 2025: le parole sul ricordo di Marco Simoncelli.

Marco Simoncelli è stato un pilota di MotoGp capace di segnare un’intera generazione per il suo enorme talento ed istintiva simpatia. Durante la sua breve carriera è stato incoronato campione del mondo della classe 250 nel 2008 ed ha sfoggiato tutte le proprie qualità in pista.

Il 23 ottobre 2011, però, la magia attorno allo straordinario Marco Simoncelli si è interrotta improvvisamente. Mentre disputava il Gran Premio di Malesia, la sua Honda numero 58 si è spostata troppo verso l’esterno con Simoncelli che è rimasto incastrato sotto la moto. Ed è stato questo il momento della tragedia: quando le ruote hanno ritrovato il contatto con l’asfalto la Honda ha iniziato a indirizzarsi verso l’interno.

Sfiorato prima da Alvaro Bautista e Nicky Hayden, non riuscì ad evitare dopo Colin Edwards e Valentino Rossi che, colti di sorpresa e impossibilitati alla manovra, travolsero Simoncelli. Scontro fatale per il pilota dell’Honda che, perdendo anche il casco, rimase a terra nella disperazione circostante.

Ricordo Simoncelli, arriva l’omaggio di Lucio Corsi

Un epilogo davvero triste per un ragazzo di 24 anni che ha fatto sognare i più giovani per la sua semplicità e dedizione. Un ricordo che, però, è rimasto nel cuore di chi lo ha sempre sostenuto. È il caso di Lucio Corsi, rivelazione dell’ultimo Sanremo, dietro soltanto al vincitore Olly.

In questo festival della canzone italiana, Corsi si è distinto per la sua presenza scenica oltre che per un testo musicale ben compreso dal pubblico che lo ha premiato con un risultato impronosticabile ad inizio Sanremo. Il cantautore italiano, però, oltre ad avere una passione smisurata per la musica, è innamorato anche della MotoGp.

Proprio su Marco Simoncelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RadioFreccia:

“Per me il casco più bello degli ultimi anni è stato quello del Sic, perché aveva quella semplicità degli anni settanta, un colore (bianco) e due linee (rosse). Era riconoscibile, era proprio lui”.

Parole al miele per un vero appassionato di questo sport che vive quotidianamente di emozioni altalenanti e veloci. Ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni ha aggiunto: