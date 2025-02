Verstappen, frase choc: Red Bull infuriata

Verstappen cattura l’attenzione del mondo Red Bull con la sua ultima uscita sui social: la frase del pilota è stata pesantissima.

Manca sempre meno alla nuova stagione di Formula 1 e la Red Bull sta lavorando senza sosta per arrivare pronta ai nastri di partenza. La scuderia austriaca è ben consapevole che dovrà curare ogni minimo dettaglio per continuare a tenere teste a team del calibro di McLaren e Ferrari. Il tasso di competitività per la prossima stagione si è alzato notevolmente, ma la Red Bull può continuare a contare sulle capacità dell’attuale re indiscusso della Formula 1: Max Verstappen. La Red Bull farà di tutto per consegnare al campione olandese una macchina competitiva per andare a caccia sia del titolo piloti che di quello dei costruttori.

Max scherza con Lambiase: c’entra il cane dell’ingegnere

Le intenzioni di Max Verstappen sono chiarissime, e sono quelle di puntare al quinto titolo consecutivo. Qualora ci riuscisse, eguaglierebbe il record di una leggenda della Formula 1: Michael Schumacher. Oltre alle sue ormai note qualità in pista, il campione olandese ha ovviamente bisogno anche di una vettura all’altezza. Gli ingegneri Red Bull stanno lavorando notte e giorno per permettere all’olandese. Nel frattempo, Max ha voluto lanciare una frecciatina scherzosa ad uno di questi, ovvero, a Gianpiero Lambiase.

Max Vestappen ha attirato l’attenzione di tutti con la sua ultima uscita sui social network. Nel corso di una diretta su Twitch, il campione olandese si è lasciato andare ad un commento scherzoso sull’arrivo del nuovo cane in casa Lambiase. Il pilota della Red Bull è stato incredibilmente scherzoso nel contesto. A chi affermava che il cane di Gianpiero Lambiase sarebbe stato “probabilmente più obbediente”, Verstappen ha risposto: “Gliel’ho detto, almeno adesso hai un Max che ti ascolta”. Max è stato ospite del suo Team Redline nell’ultimo fine settimana, divertendosi con i compagni di squadra durante la trasmissione. Il campione olandese è da sempre grande appassionato di corse virtuali, un modo che lui usa anche per tenersi in allenamento quando la Formula 1 è ferma.

Max e il rapporto con Lambiase

Nel corso degli ultimi anni di Formula 1, per forza di cose tifosi e addetti ai lavori del Circus hanno avuto la possibilità di conoscere il carattere di Max Verstappen mentre si trova alla guida della sua Red Bull. È diventato ormai noto a tutti il suo modo di comunicare in radio con l’ingegnere Gianpiero Lambiase, con il quale spesso e volentieri ha avuto delle chiacchierate anche abbastanza dure. Insomma, oltre ad essere un pilota molto aggressivo in pista, Max ha dimostrato di avere la stessa caratteristica anche nel comunicare con il box austriaco.

Nella passata stagione, il campione olandese più volte ha scherzato, ma anche parlato a muso duro con il suo ingegnere di pista Gianpiero Lambiase. Non a caso, il britannico in diverse circostanze ha invitato Max Verstappen alla campa, sia in mondovisione durante una gara che a telecamere spente. Nonostante le diverse divergenze, Gianpiero Lambiase resta l’uomo fidato dell’olandese, il braccio destro del campione di Formula 1. A prescindere, tra loro due c’è grande unità di intenti e sinergia, sia dentro che fuori dalla pista.