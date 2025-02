VIDEO – Milan, il Barone allo Sportitalia Villlage: “Murales Feyenoord? Non lo accetto!”

Ospite allo Sportitalia Village, per la prima puntata di “Ultras – Per quelli innamorati come noi”, il Barone, storico leader della Curva Sud del Milan ha detto la sua sul murales comparso dei tifosi del Feyenoord nella notte tra domenica e lunedì a Milano. Il Barone si è espresso con tono critico sulla realizzazione del murales dedicato alla formazione di Rotterdam nei pressi dello stadio San Siro. Una mancanza di rispetto nei confronti del Milan e dei suoi tifosi. Il murales poi è stato cancellato.

L’opinione del Barone a Sportitalia