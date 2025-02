Champions League, PSV Eindhoven-Juventus: le formazioni ufficiali

Questa sera terminano i playoff della nuova Champions League. La Juventus è l’ultima squadra italiana in corsa in questo turno e può raggiungere l’Inter agli ottavi, con un 50% esatto di possibilità sfidare proprio i nerazzurri. Prima però c’è la gara di ritorno contro il PSV Eindhoven. La Juventus, ospite alla Philips Stadion di Eindhoven, contro il PSV riparte dal 2-1 conquistato a Torino coi gol di McKennie, Perisic e Mbangula. E lo fa in una situazione molto positiva, visto che la Juve arriva a questa sfida finalmente con una maggiore continuità. I bianconeri arrivano da quattro vittorie consecutive, l’ultima delle quali nel Derby d’Italia contro l’Inter.

Le formazioni di PSV Eindhoven e Juventus

PSV EINDHOVEN (4-3-3): Benitez; Ledezma, Flamingo, Obispo, Mauro Junior; Veerman, Schouten, Saibari; Perišić, de Jong, Lang. All. Bosz.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Kelly; Locatelli, Koopmeiners; Conceição, McKennie, Gonzalez; Kolo Muani. All. Thiago Motta.