Inter, sarà rivoluzione! Ecco partenti e intoccabili in vista della prossima stagione

Nonostante la stagione attuale sia ancora ben lontana dallo scrivere le sue pagine decisive, l’Inter reduce dalla sconfitta dello Juventus Stadium è già proiettata sul futuro. Del resto, è stata la tempestività e l’efficacia della programmazione a segnare il margine di vantaggio che i nerazzurri hanno accumulato nei confronti della concorrenza negli ultimi anni, e le intenzioni del management nerazzurro restano sostanzialmente le stesse.

Sono quindi aperte le valutazioni rispetto a chi della rosa attuale farà ancora parte dei programmi interisti per l’ambizioso futuro che la proprietà americana ha intenzione di costruire, rinsaldando la competitività della rosa con cospicui investimenti in estate.

Partendo dalla porta dove Sommer sembra detinato a vivere anche la prossima stagione da titolare, prima di comprendere la fattibilità di colpi ambiziosi e dispendiosi con vista sulla stagione successiva.

Il reparto difensivo vedrà un forte investimento nel ruolo di centrale, con la contestuale rinuncia ad uno tra Acerbi (spesso infortunato) e De Vrij al quale dovrebbe essere rinnovato il contratto sfruttando l’opzione vantata dalla società nerazzurra. Resteranno sia Bastoni che Pavard, mentre Bisseck potrebbe rappresentare un perfetto esempio di player trading qualora arrivassero delle proposte importanti dal punto di vista economico.

Partirà Frattesi a centrocampo, con Sucic già acquistato per costruire il futuro, e verranno approfondite le valutazioni su tutti gli altri interpreti nei mesi a venire.

Sarà rivoluzione in attacco: Lautaro e Thuram rappresentano la base irrinunciabile sulla quale costruire le ambizioni future, mentre sono certi di dire addio Arnautovic e Correa che hanno il contratto in scadenza. Taremi ha deluso, ma il suo arrivo a parametro zero si è portato in allegato un ingaggio difficile da pareggiare a meno di offerte esotiche che l’Inter spera si possano palesare nei mesi a venire. La stagione in corso può scrivere pagine di storia, ma vada come vada, il progetto nerazzurro è destinato ad ampi stravolgimenti sotto ogni punto di vista.