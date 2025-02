Juve, dalle intenzioni per Kolo Muani al progetto bianconero: Giuntoli, “Ci teniamo ad andare avanti”

Il Managing Director Football della Juventus, Cristiano Giuntoli ai microfoni Amazon Prime Video, in vista del ritorno dei play-off di Champions League contro il PSV Eindhoven. McKennie? “Sta facendo molto bene, come altri. La squadra è in un buon momento e sta crescendo”.

Kolo Muani resta? “Il ragazzo ha avuto un grande impatto con tutto il mondo Juve, è molto contento di stare con noi. I rapporti fra i club sono ottimi e vediamo di continuare con lui la prossima stagione. Noi vogliamo tenerlo e lui vuole rimanere: siamo fiduciosi”.

Il passaggio del turno e il progetto Juve: le parole di Giuntoli

Passare il turno? “Credo che Kolo Muani vada a prescindere, stasera è importante sul piano sportivo e ci teniamo ad andare avanti. Progetto? Sicuramente stiamo cercando di mettere i conti a posto, siamo molto fiduciosi di farlo già a breve sia dal punto di vista economico che da un punto di vista tecnico, è una squadra molto giovane, giovanissima, stiamo creando valore, stiamo nel pieno del percorso che pensavamo di fare e dobbiamo continuare a crescere, tutto qua”.